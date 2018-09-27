"Барыс" обыграл "Витязь" в матче с отмененной шайбой

В основное время астанинцы упустили преимущество с 3:1.

Хоккеисты "Барыса" победили "Витязь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Основное и дополнительное время игры в Подольске завершилась со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее были гости.

Вперед "Барыс" вышел уже на исходе первой минуты - автором шайбы стал канадский нападающий Патрис Кормье. На перерыв команды уходили уже при ничейном счете - на 13-й минуте у "Витязя" забил Алексей Макеев.

В начале второго периода у "Барыса" не был засчитана шайба Алихана Асетова - судьи усмотрели блокировку вратаря. Зато все чисто было на 26-й минуте, когда забил канадский форвард Мэтт Фрэттин. Не ушел без гола и Асетов - он отличился без нарушения правил уже на 32-й минуте.

В третьем периоде "Витязь" сумел отыграть две шайбы и перевести игру в овертайм. У российского клуба на 45-й минуте в большинстве забил Геннадий Столяров, а за 20 секунд до финальной сирены отличился чешский защитник Войтех Мозик.

В овертайме команды не выявили победителя, а в серии буллитов победу "Барысу" принес точный бросок Фрэттина.

Следующий матч "Барыс" проведет 29 сентября в Риге против местного "Динамо" - играет начнется в 20:00 по времени Астаны. Затем казахстанский клуб ждет домашняя серия из трех игр.

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