Спасший ребенка астанчанин не стал брать деньги от акимата
Он отдал их на благотворительность.
Фото : КТК27 сентября 2018, 06:50
Житель Астаны Артем Карев не стал брать награду от акимата столицы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.
Как сказал сам герой, подарка такого он не ожидал, но в деньгах не нуждается, поэтому сразу же отдал подаренные полмиллиона тенге на благотворительность.
- Я в деньгах не нуждаюсь. В комментариях в соцсети писал человек, который устанавливает защиту на окна для детей. Я думаю, что самый лучший вариант будет – установить нуждающимся, у кого дети есть, кто живет в высотках, особенно, у кого нет возможности поставить, - прокомментировал сво поступок Артем Карев.
Артем Карев стал героем соцсетей, а затем и всей страны, когда спас падающего с 10-го этажа ребенка.
24 сентября с балкона 10-го этажа в Астане чуть не упал 7-летний ребенок. Живущий этажом ниже Артем Карев не растерялся, и подхватил мальчика, когда тот уже сорвался. А 26 сентября аким Астаны подарил Кареву полмиллиона тенге.
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