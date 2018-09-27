Спасший ребенка астанчанин не стал брать деньги от акимата

Он отдал их на благотворительность.

Житель Астаны Артем Карев не стал брать награду от акимата столицы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Как сказал сам герой, подарка такого он не ожидал, но в деньгах не нуждается, поэтому сразу же отдал подаренные полмиллиона тенге на благотворительность.

- Я в деньгах не нуждаюсь. В комментариях в соцсети писал человек, который устанавливает защиту на окна для детей. Я думаю, что самый лучший вариант будет – установить нуждающимся, у кого дети есть, кто живет в высотках, особенно, у кого нет возможности поставить, - прокомментировал сво поступок Артем Карев.

Артем Карев стал героем соцсетей, а затем и всей страны, когда спас падающего с 10-го этажа ребенка.

24 сентября с балкона 10-го этажа в Астане чуть не упал 7-летний ребенок. Живущий этажом ниже Артем Карев не растерялся, и подхватил мальчика, когда тот уже сорвался. А 26 сентября аким Астаны подарил Кареву полмиллиона тенге.

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