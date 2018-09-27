Также с молотка ушла записная книжка музыканта и рукопись песни "Хочу перемен!".

Паспорт Виктора Цоя продали на аукционе в Москве за 9 млн рублей (49,5 млн тенге), передает ТАСС.

Стоимость лота выросла более чем в три раза со стартовой цены в 2,5 млн рублей (13,75 млн тенге). Записная книжка советского музыканта ушла за 3 млн рублей (16,5 млн тенге), рукопись песни "Хочу перемен!" - за 3,6 млн рублей (19,8 млн тенге).

"[Паспорт Виктора Цоя] продан за 9 млн, напоминаю, это просто паспорт", - сказала представитель аукционного дома "Литфонд".

Документ Цою был выдан в 16 лет с опозданием на восемь месяцев, в нем содержатся сведения о зарегистрированном браке с Марианной Родованской в отделе ЗАГС Московского района Ленинграда. По словам генерального директора "Литфонда" Сергея Бурмистрова, специалисты аукционного дома делали запросы в МВД и проводили экспертизу паспорта, которая подтвердила его подлинность.

В записной книжке Цоя записаны телефоны ленинградских и московских рок-музыкантов, в том числе Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Артемия Троицкого и других.

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990). Автор песен "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен!", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и др. Родился в 1962 году в Ленинграде, в 1990 году погиб в автокатастрофе. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

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