Шымкентские футболистки проиграли "Барселоне"

Забей казахстанки один гол, и игра перешла бы в овертайм, однако, этого не произошло.

Казахстанский клуб БИИК "Шымкент" проиграл в ответном матче 116 финала женской Лиги чемпионов, передает СИА "SPORTINFORM".

После сенсационной победы в первой встрече (3:1), казахстанскую команду устраивало и поражение в один мяч.

Однако, "Барселона" добившись быстрого гола (Гуярро), в начале второго тайма сделала счет 2:0 (Торрехон), что выводило в следующий раунд уже каталанок. Атаки БИИК ни к чему не приводили, а на 90-й минуте Мартенс сделала счет 3:0.

Забей казахстанки один гол, и игра перешла бы в овертайм, однако, этого не произошло. "Барселона" прошла в следующий раунд.

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