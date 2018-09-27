Экипаж «Союз МС-10» готовится к старту на Байконуре

Космонавты и астронавты провели примерку полетных скафандров и после теста на их герметичность заняли места в своём корабле.

Экипажи пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-10» приступили к заключительному этапу подготовки к полёту на Международную космическую станцию (МКС), передает МИА "Казинформ".

Они прибыли на Байконур 25 сентября. В основной экипаж входят: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, а также их дублёры космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт CSA Давид Сен-Жак.

Космонавты и астронавты провели примерку полетных скафандров и после теста на их герметичность заняли места в своём корабле. Экипажи проверили систему радиосвязи, лазерный дальномер, ознакомились с бортовой документацией, изучили программу полета и список запланированных к доставке на МКС грузов, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Во время заключительных занятий на космодроме также запланированы тренировки по ручному причаливанию корабля к МКС, контроль укладок с научным оборудованием, отработка предстоящих баллистических операций и другие подготовительные процедуры. Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с ТПК «Союз МС-10» с экипажем очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 11 октября 2018 года с космодрома Байконур.





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