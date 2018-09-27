На Варшавском кинофестивале посмотрят казахстанский фильм

В ролях Акылхан Алмасов, Чингиз Капин, Дина Тасбулатова и другие.

Казахстанский вестерн «Саташ» вошел в основной конкурс 34-го Варшавского кинофестиваля, передает МИА "Казинформ".

По сюжету, в небольшой деревне в казахской степи живет полицейский Саташ Баукебаев. Он честен и неподкупен, в отличие от своего отца, коррумпированного полицейского, который умер от бандитов. Некоторые невинные люди из их деревни умерли в тот день вместе с отцом Саташа. Он чувствует себя виноватым в этом и пытается нести добро жителям деревни, которые ему не доверяют. Когда гангстеры приезжают в деревню в один прекрасный день с грузовиком, полным опасного груза, Саташ должен решить, присоединиться ли к неравномерному бою.

"Съемки длились 21 день. Идея родилась после того, как мы со слушателем нашей мастерской режиссуры ACTION! Андреем Теном начали думать над тем, чтобы нам хотелось вместе написать и снять. Андрей рассказал о некоем Саташе из Прибалхашья, и понеслось",- рассказал режиссер Толеген Байтукенов.

В ролях Акылхан Алмасов, Чингиз Капин, Дина Тасбулатова и другие.

По данным сайта кинофестиваля, "Саташ" будет презентован публично впервые. На счету Байтукенова в качестве режиссера также документальный фильм "Возвращение героя".





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