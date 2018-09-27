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Государства-члены ОДКБ обсудили подготовку к предстоящей сессии в Астане

Стороны обменялись мнениями по приоритетным вопросам повестки дня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Фото : пресс-служба МИД РК27 сентября 2018, 08:17

На полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН состоялась традиционная рабочая встреча министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности под председательством Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Они обсудили ход подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в г. Астане в ноябре текущего года.

Стороны обменялись мнениями по приоритетным вопросам повестки дня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе основным направлениям взаимодействия ОДКБ и ООН, борьбы с терроризмом и обеспечения региональной безопасности.

Участники приняли совместные заявления об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, о положении в Афганистане и об активизации сотрудничества ОДКБ с региональными организациями.


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