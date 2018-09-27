Погода без осадков сохраняется в ряде регионов Казахстана

На западе и северо-западе страны ожидаются дожди.

Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние на запад и северо-запад республики, местами ожидаются дожди с грозами. На остальной территории Казахстана погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, ночью на юге с пыльной бурей. Ночью и утром местами ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Алматинской области в районе Жаланашколя ночью ожидается усиление ветра 17-22 м/с. Ночью в Кызылординской области местами ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Мангыстауской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами гроза. В Актюбинской области местами – гроза, днем местами ветер 18 м/с. В Костанайской области местами – ветер 15-20 м/с, утром и днем – гроза. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами – туман, днем местами ветер 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, днем в Западно-Казахстанской, ночью Атырауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. Ночью и утром в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Туркестанской, на большей части Мангистауской, местами Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 19°, частично облачно.

Погода в Астане днем 20°, ясно.

Прогноз погоды на 27 сентября.

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