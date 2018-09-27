До 1 млн тенге получат свыше 3,5 тысяч молодых казахстанцев

В 2018 году молодёжный проект предоставил гранты на реализацию 1 027 инициатив 3 505 людей из 6 регионов Казахстана.

Проект развития молодёжного корпуса Zhas Project реализуется в Казахстане с 2017 года. Его целью является вовлечение молодёжи в жизнь сообщества, а также развитие жизненно важных навыков через программу обучения навыкам общественно полезной деятельности на благо общества. Министерство образования и науки совместно со Всемирным банком предоставляет гранты на каждый молодёжный проект на сумму до 1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В 2018 году молодёжный проект предоставил гранты на реализацию 1 027 инициатив 3 505 людей из 6 регионов Казахстана. В этом году поддержаны проекты в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях.

"Одним из главных критериев отбора проектов является их устойчивость и дальнейшее развитие. Это действительно большая работа по вовлечению молодых людей в активную социальную жизнь. Такой проект реализуется нашим министерством при поддержке Всемирного банка. Мы считаем, что Zhas Project позволяет молодым людям приобретать жизненно важные навыки, которые они потом могут применять для того, чтобы достичь больших успехов", - отметил ответственный секретарь Министерства образования и науки РК Арын Орсариев.

Во время реализации проекта в течение 6 месяцев молодые люди получают ежемесячную стипендию: в размере 60 тыс. тенге - выпускники вуза, 40 тыс. тенге - остальные участники. Кроме того, все участники получают поддержку менторов в период реализации своих проектов.

Участниками проекта молодёжного корпуса являются молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, которые проживают на территории охватываемых областей. Приоритет отдаётся молодым людям, которые не учатся и не работают, либо имеют низкий уровень дохода.

Отметим, за первый год реализации проекта было профинансировано 536 проектов 1 810 молодых людей из Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областей.

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