Факты взяточничества, двойной бухгалтерии и "мёртвых душ" в образовании озвучили в Караганде

Глава антикоррупционного ведомства раскритиковал работников образования за традицию накрывать столы для комиссий.

В Караганде на встрече с педагогами обсуждались вопросы антикоррупционной политики. Проблема является острой: Карагандинская область вошла в тройку лидеров по числу осужденных за коррупцию в сфере образования, сообщает Zakon.kz.

Руководитель областного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Денис Шакенов в своём докладе привёл конкретные примеры: с "мёртвыми душами", сомнительными тендерами, двойной бухгалтерией и др. Глава антикоррупционного ведомства раскритиковал работников образования за традицию накрывать столы для комиссий. Он призвал педагогов не допускать коррупционные риски, дорожить своей репутацией и для своих подопечных служить примером честности и неподкупности.

- Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области в период с 2015 по 2017 годы в сфере образования зарегистрировано 78 коррупционных правонарушений, в том числе в отношении должностных лиц учебных заведений. Из них 39 были прекращены по реабилитирующим основаниям, - сообщил Денис Шакенов. – 39 уголовных дел были направлены в суд. На сегодняшний день в отношении 13 лиц вынесены приговоры.

Почти половина уголовных дел связаны с фактами взяточничества. Также преобладают факты хищения и злоупотребления должностными полномочиями. В одном случае было совершено мошенничество. Ущерб от хищений составил почти 10 млн тенге.

С начала 2018 года в сфере образования зарегистрировано 12 коррупционных правонарушений в отношении 4-х должностных лиц. По семи из них уголовные дела направлены в суд.

Приводя примеры, глава ведомства начал с махинаций экс-руководителя отдела образования Темиртау, которая получала взятки от предпринимателей и подчинённых. Поборами с бизнесменов занималась бухгалтер отдела образования Каркаралинского района. В Нуринском районе чиновники от образования создали фиктивную вечернюю школу, чтобы присваивать бюджетные средства.

Денис Шакенов подчеркнул, что приоритетом Антикоррупционной стратегии является формирование в сознании граждан нетерпимости к коррупции и её проявлениям.

- Сегодня наша встреча не несёт устрашающий характер. Моё выступление не должно восприниматься как угроза, а наоборот как предупреждение и достижение взаимопонимания, складывающихся процессов в вашей сфере, поиска путей и способов избежать и минимизировать коррупционные проявления, - отметил он. - Ваша задача - сформировать у наших детей правовую культуру и правовое сознание не допущения коррупционных проявлений, способствовать воспитанию у молодёжи умения отстаивать свои права и интересы.

О реализации Программы формирования антикоррупционной культуры в школьной среде рассказал председатель по этике областного департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции ЖандосСарсенов.

- Во всех школах области действуют клубы "Адалұрпақ". Классными руководителями совместно с учащимися на регулярной основе организовываются театральные постановки, классные часы, открытые уроки по вопросам неприятия коррупции. Нами проведено 393 встречипо вопросам школьного воспитания с родительскими комитетами и учащимися школ в городах и районах области, - сообщил он.

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