За день Верховный суд оправдал шесть человек

Всего 25 сентября было рассмотрено 12 дел.

25 сентября 2018 года кассационной коллегией Верховного Суда по пяти делам оправдано шесть человек. Все по представлению Председателя Верховного Суда. В этот день рассмотрено 12 дел. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда РК Кальянбеков Болат, передает Zakon.kz.

Так, были пересмотрены судебные акты в отношении Ербола Куанышева и Ертая Батхолдина. Приговор был отменен за отсутствием состава преступления, производство по делу прекращено.

В 2016 году подсудимые были признаны виновными в служебном подлоге (ст. 314 ч.1 УК РК от 1997 года), то есть во внесении лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, заведомо ложных сведений в официальные документы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя. Куанышев и Батхолдин были оштрафованы на 2 000 МРП с лишением на 3 года права занимать должности на госслужбе и в госорганизациях.

Этим же приговором они были оправданы - Куанышев за злоупотребление должностными полномочиями, а Батхолдин за пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно истории дела, в 2014 году Управление сельского хозяйства ВКО для уничтожения трупов животных и биоматериалов закупило спецтехнику в количестве 20 автомашин. Куанышев и Батхолдин, являясь членами комиссии, подписали акт поставок спецтехники. В дальнейшем выяснилось, что техника не соответствовала требуемой технической спецификации.

Кассационная инстанция Верховного Суда руководствовалась следующим.

Первое. Суды первой и второй инстанций по этому делу признали недопустимым доказательством приказ о создании комиссии по приемке поставленной техники, поскольку достоверно была установлена его поддельность. Следовательно, Куанышев и Батхолдин, не являлись членами комиссии по приемке указанного оборудования.

Второе. Согласно закону уголовная ответственность за служебный подлог наступает только в случае внесения заведомо ложных сведений в официальные документы. При этом акт поставок оборудования не носит признаков официального документа. Он является внутренним документом учреждения или организации, предназначенный для упорядочения их работы. Содержащиеся в нем сведения не удостоверяют юридических фактов в публично-правовой сфере, а также сами по себе не изменяют правовой статус сторон по договору поставки оборудования.

Третье. Ранее суды оправдали Куанышева и Батхолдина за злоупотребление должностными полномочиями в связи с отсутствием от их действий существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Наличие вышеуказанных последствий является обязательным условием и для привлечения к уголовной ответственности за служебный подлог. Поэтому выводы о том, что осужденные, пользуясь предоставленными им правами и полномочиями, совершили противоречащие служебному долгу действия, являются необоснованными.

За осужденными признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

Также были пересмотрены постановления судов первой инстанции по четырем делам в отношении Адилбека Абдрахманова, Аскара Баекешева, Марата Мадиева и Талғата Сыдықа.

Кассационная инстанция оправдала их за отсутствием состава преступления.

В отношении всех подсудимых судами первой инстанции дела прекращены по ст. 68 ч. 1 УК РК по нереабилитирующим основаниям за покушение на совершение уголовного проступка.

Кассация руководствовалась следующим.

В действиях осужденных отсутствует состав оконченного уголовного правонарушения. Их деяние относится к уголовным проступкам. Согласно ч. 4 ст.24 УК уголовная ответственность наступает только за покушение на преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое, а также за покушение на террористическое преступление.

Уголовная ответственность за покушение на совершение уголовного проступка законом не предусмотрена.

За Абдрахмановым, Баекешевым, Мадиевым и Сыдықом признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

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