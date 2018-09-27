Дефицит консолидированного бюджета РК составил 1,5 трлн тенге

Расходная часть бюджета составила 6,2 триллиона тенге.

За 7 месяцев текущего года расходы консолидированного бюджета составили 6,2 трлн тенге, что на 18,8% меньше расходов аналогичного периода 2017 года, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Как отмечается, в структуре расходов 25% (1,6 трлн тг) всех средств приходится на социальную помощь и обеспечение, на образование выделено 18,1% (1,1 трлн тг), на нужды здравоохранения - 10,6% (658,1 млрд тг).

Расходы на обслуживание долга составили 407,1 млрд тенге, против 293,4 годом ранее. Для поддержания общественного порядка, безопасности, правовой, судебной и уголовно-исполнительной деятельности было выделено 38,3 млрд тенге (годом ранее - 345,7 млрд тг).

На долю пяти перечисленных статей расходов относится 66,5% всех трат бюджета, что составляет 4,1 трлн тг.

«За счет отрицательной разницы между доходной и расходной частями бюджета, по итогам 7 месяцев консолидированный бюджет сложился дефицитным - минус 1,5 трлн тг (годом ранее - минус 4 трлн тг)», - отмечается в исследовании.

Помимо преобладания расходов над доходами, дефицит был сформирован с учетом бюджетного кредитования - 170,9 млрд тг, и операций с финансовыми активами - 53,1 млрд тг.

В динамике последних пяти лет, дефицит бюджета в соответствующем периоде (по итогам 7 месяцев) был впервые зафиксирован в 2015 году. До 2015 консолидированный бюджет страны находился в профиците.



Финансирование дефицита за 7 месяцев 2018 года сложилось на равноценном дефициту уровне - 1,5 трлн тенге. За последние 5 лет наибольшее финансирование дефицита потребовалось в 2017 году, в размере 4 трлн тг.

Максимальное использование профицита в сумме 2,4 трлн тг было зафиксировано в 2014 году.

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