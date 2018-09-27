Мы открыты для ваших предложений и инициатив - министр.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев открыл Форум региональных СМИ в рамках Astana Media Week, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю, что это событие с каждым годом становится все более значимым и актуальным. Собрав вместе на одной площадке представителей ведущих местных СМИ, мы можем обсудить ключевые вопросы развития региональных медиа», - отметил министр.

По его словам, регулярно проводимые министерством общественные замеры неизменно выявляют высокую востребованность у населения полноценного освещения локальной повестки дня.

«Это благодатная почва для вашего развития. И радует тот факт, что каждый год все больше региональных ресурсов благодаря освоению новых технологий, грамотной журналистской работе и менеджменту, выбиваются в ТОПы общереспубликанских рейтингов. Со своей стороны министерство готово оказать всяческую поддержку. Мы открыты для ваших предложений и инициатив», - заключил глава МИК.

Вчера в Казмедиа центре стартовало крупное событие в области медиа на территории Центральной Азии - Astana Media Week. В здании Казмедиа центра собрались более 2 тысяч гостей, в том числе 60 топ-менеджеров медиаиндустрии Казахстана и зарубежья и более 50 продакшн-компаний. Astana Media Week продлится три дня - с 26 по 28 сентября. В эти дни запланировано проведение выставки контент-маркета, форума региональных СМИ, Astana Digital Forum.

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