ПРАВМЕДИА: смотрите вебинар по нотариальному обеспечению доказательств

Ведущие вебинара адвокат С.Айтбаев и нотариус А.Макешева.

Дамы и господа! Смотрите прямой эфир вебинара ПРАВМЕДИА на тему: «Обеспечение доказательств. Нотариальное заверение переписки, электронных писем, скрин-шотов, веб-сайтов».

Ведущие вебинара адвокат С.Айтбаев и нотариус А.Макешева расскажут о казахстанской практике предоставления в суд доказательств, обеспеченных нотариусом.

Информация полезна нотариусам, юристам, адвокатам, предпринимателям, бухгалтерам, судьям, сотрудникам правоохранительных органов.

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