ПРАВМЕДИА: смотрите вебинар по нотариальному обеспечению доказательств
Ведущие вебинара адвокат С.Айтбаев и нотариус А.Макешева.
Фото : Теплица социальных технологий27 сентября 2018, 11:00
Дамы и господа! Смотрите прямой эфир вебинара ПРАВМЕДИА на тему: «Обеспечение доказательств. Нотариальное заверение переписки, электронных писем, скрин-шотов, веб-сайтов».
Ведущие вебинара адвокат С.Айтбаев и нотариус А.Макешева расскажут о казахстанской практике предоставления в суд доказательств, обеспеченных нотариусом.
Информация полезна нотариусам, юристам, адвокатам, предпринимателям, бухгалтерам, судьям, сотрудникам правоохранительных органов.
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