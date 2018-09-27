Турция не будет придерживаться санкций США против Ирана

Турция продолжит торговлю с Ираном вопреки вводимым рестрикциям.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что Турция не поддерживает санкции США против Ирана и намерена продолжить торговлю с этой страной.

"Мы не поддержим никакие санкции", - сказал он, отвечая на вопрос, намерена ли Турция выполнять санкции США против нефтяного сектора Ирана.

Министр отметил, что Турция продолжит торговлю с Ираном вопреки вводимым рестрикциям.

"Да, конечно, (продолжим торговлю) с Ираном, Россией и другими. Турция является суверенной и независимой страной. Если это санкции ООН, мы присоединимся, иначе мы не будем", — подчеркнул собеседник агентства.

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