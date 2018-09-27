Тенге еще ослаб на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 361,77 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 361,63 тенге за доллар (+1,87 тенге), объем торгов – 66,8 млн долларов (-38 750 тыс. USD).
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 361,77 тенге за доллар (+1,50 тенге), объем торгов – 4,5 млн долларов (-1 000 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4960 тенге за рубль (+0,0234 тенге), объеме торгов 2,7 млн рублей (- 9 300 тыс. рублей).
В обменниках курс доллара - 361,5-363,5 тенге, евро - 423-426 тенге, рос.рубля - 5,47-5,53 тенге.
В торгах приняли участие 19 банков.
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