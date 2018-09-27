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В Китае казнили убийцу девяти школьников

Мужчина хотел выместить обиду на одноклассников, которые унижали его во время учебы.

Фото : © РИА Новости / Валерий Мельников27 сентября 2018, 11:32

В четверг Верховный народный суд Китая выдал разрешение казнить убийцу девяти школьников, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд средней ступени города Юйлинь провинции Шэньси.

Суд приговорил 28-летнего Чжао Цзэвэя к смертной казни за убийство девяти школьников.

"По рассмотрению и санкционированию Верховного народного суда, утром 27 сентября был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Чжао Цзэвэя, виновного в умышленном убийстве, совершенном 27 апреля", — говорится в опубликованном заявлении.

Нападение произошло 27 апреля этого года в уезде Мичжи округа Юйлинь в провинции Шэньси, когда дети возвращались из школы домой. Молодой человек 1990 года рождения, который также ранее обучался в этой школе, вооружившись кинжалом, напал на первых встретившихся ему школьников. Его немедленно задержали, а на допросе он заявил, что таким образом хотел выместить обиду на одноклассников, которые унижали его во время учебы.

В результате нападения девять школьников погибли, еще 12 пострадали.


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