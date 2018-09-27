Инфляция за 8 месяцев составила 2,9% - Нацбанк

Мы ожидаем сохранения инфляции в целевом коридоре в 2018 году - Д.Акишев.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики инфляция за январь-август 2018 года составила 2,9%. В прошлом году за этот же период инфляция составила 3,9%. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев на пресс-конференции в Алматы, передает Zakon.kz.

«Годовая инфляция, то есть, с августа 2017 года по август этого года составила 6% и находится в середине коридора, установленного на 2018 год – то есть, 5-7%.Мы ожидаем сохранения инфляции в целевом коридоре в 2018 году», - сказал Д. Акишев.

Он подчеркнул, что ранее обозначенные риски повышения инфляции и возможный выход за пределы коридора относились к 2019 году, на который был определен более низкий коридор инфляции – 4-6%.

«Постепенное снижение коридора к значению 4% - это среднесрочный ориентир Национального банка, который установлен еще 3 года назад. Национальный банк для повышения предсказуемости и повышения доверия к своей политике считает правильным не пересматривать среднесрочные ориентиры, даже если существуют риски их превышения на отдельных промежутках времени», - сказал Д. Акишев.

По его словам, Нацбанк стремится к достижению уровня годовой инфляции в размере 4% после 2020 года. "Пэтому Национальный банк будет использовать весь арсенал инструментов денежно-кредитной политики для достижения поставленных целей по инфляции», - полдчеркнул А.Акишев.

Подтверждением правильности жесткого подхода по достижению целей по инфляции, по его словам, является стабилизация инфляционных ожиданий, которые устойчиво снижаются вслед за замедлением инфляции.

«Наши опросы демонстрируют, что оценка населением ожидаемого роста цен на год вперед снизилась с 7,1% в начале этого года до 5,9% в августе», - сказал Д. Акишев.

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