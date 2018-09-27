Базовая ставка сохранена на уровне 9% - Нацбанк

При усилении инфляционного давления не исключается ужесточение денежно-кредитных условий/

3 сентября 2018 года Национальный Банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9%. Об этом рассказал журналистам Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в ходе традиционной пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Алматы, передает Zakon.kz.

Он отметил, что это уже второе сохранение ставки на текущем уровне, что отражает обеспокоенность Национального Банка возможным усилением инфляционных факторов.

«Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от того, как будет складываться инфляция в сентябре и в 4 квартале этого года. При усилении инфляционного давления не исключается ужесточение денежно-кредитных условий», – прокомментировал Акишев.

Также глава Национального Банка Казахстана рассказал о том, что базовый индикатор денежного рынка TONIA в августе и сентябре реагировал на ситуацию на валютном рынке и формировался на уровнях ближе к 9%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!