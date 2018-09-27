Спекуляции на сахаре объяснили в Алматы

Стоимость белого песка поднялась с 250 тенге до 280 тенге за килограмм.

Случаи завышенных цен на сахар являются предметом спекуляции недобросовестных реализаторов, заявили в управлении сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы, озвучивая итоги мониторинга супермаркетов и рынков мегаполиса. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Менее чем за месяц горожане отметили подорожание сахара на рынках и небольших магазинах Алматы. Стоимость белого песка поднялась с 250 тенге до 280 тенге за килограмм. В управлении отметили, что повышение цен породило слухи о дефиците товара.

«За последнюю неделю на рынках были отмечены отдельные случаи необоснованного завышения цен на сахар. Повышение цен носит спекулятивный характер. Пользуясь слухами о дефиците сахара, недобросовестные поставщики и реализаторы подняли цены на рынках, тем самым создав искусственный ажиотаж вокруг продукции», - сообщил руководитель отдела пищевой промышленности Дамир Тазабек.

Ревизия крупных торговых сетей и гипермаркетов не выявила резких скачков цен. По их данным, снижение цен будет наблюдаться уже в следующем месяце. Стабилизационный фонд планирует закупить еще 1,5 тонн сахара у отечественных производителей.

"Согласно анализу, на торговых рынках продавцы и посредники надбавляют до 40% к себестоимости реализуемой продукции. Тем временем, в супермаркетах наценка на товары социального значения составляет не более 11%. Сегодня средняя стоимость сахара по городу - 245 тенге, при этом цена продукции с доставкой до Алматы составляет не более 220 тысяч тенге за тонну. Уже с октября ожидается запуск трех сахарных заводов в Алматинской и Жамбылской областях (Аксуйский, Коксуйский, Меркенский), которые произведут порядка 150 тысяч тонн сахара. Таким образом, дефицита и повода для повышения цен не имеется", - добави

л он.

Кроме того, как сообщили в управлении, в Алматы в наличии имеется еще 10492 тонн сахара, из них: на складах - 1500 тонн, на предприятиях - 4000 тонн, на СВХ - 2236 тонн, в пути 2756 тонн.

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