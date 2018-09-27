Ослабление тенге вызвано внешними факторами

В случае отсутствия объективной необходимости лучше воздерживаться от перевода активов из одной валюты в другую - глава Нацбанка.

Ситуация на валютном рынке была волатильной в последние 2 месяца, что является естественной реакцией на внешние факторы в условиях свободно плавающего курса. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев на пресс-конференции в Алматы, передает Zakon.kz.

Он отметил, что по состоянию на 26 сентября обменный курс тенге составил 359,76 тенге за доллар США, ослабнув с начала года на 8,3%.

«Ослабление тенге было вызвано, в первую очередь, внешними факторами. Во-первых, это общее укрепление доллара США к валютам развивающихся стран вследствие повышения ставок ФРС США. С начала года национальная валюта Турции ослабла на 62%, в Индии – на 14%, в Китае – на 6%. Более того, в мире происходит ослабление валют против доллара не только развивающихся, но и некоторых развитых стран. В Австралии на – 8%, Новой Зеландии - на 6%, в Канаде на 3%», – прокомментировал Д. Акишев.

Второй фактор, который также оказал негативное влияние – это объявление о будущем ужесточении антироссийских санкций. На этом фоне ослабление российского рубля с начала года составило около 15%.

«Хочу акцентировать внимание, что по нашим оценкам ожидание будущих негативных событий на российском рынке имело скорее психологическое воздействие, так как фундаментальные факторы платежного баланса России свидетельствуют об отсутствии причин для ослабления российского рубля, – сказал Д. Акишев.

Глава Нацбанка подчеркнул, что, несмотря на то, что частичная корреляция рубля и тенге существует преимущественно на коротком горизонте времени, в долгосрочном периоде обменный курс тенге в большей степени определяется состоянием платежного баланса Казахстана, который отражает действие всех факторов в совокупности.

Д. Акишев также напомнил, что в условиях волатильности обменного курса населению и предприятиям в случае отсутствия объективной необходимости лучше воздерживаться от перевода активов из одной валюты в другую. Покупка валюты на пике котировок увеличивает риск потери сбережений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!