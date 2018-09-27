Цифровизация газовой отрасли

Теперь в городах, где будут установлены приборы с дистанционным снятием показаний, контролерам не нужно будет ходить по домовладениям.

В рамках поддержки программы «Цифровой Казахстан», инициированной Президентом страны, в газовой отрасли Казахстана внедряются инновационные технологии передачи данных.

Первые «умные» газовые счетчики, для дистанционного сбора показаний потребления газа, были установлены в городе Костанай.

На данный момент в областном центре действуют 60 таких приборов. Они могут отслеживать расход газа и заносить данные в электронную систему, полностью исключив из этого процесса человеческий фактор. В случае утечки газа «умный счетчик» зафиксирует это и, оперативно, сообщит управляющей компании. Также, повышается уровень защиты от возникновения опасных ситуаций при бытовом использовании газа.

Теперь в городах, где будут установлены приборы с дистанционным снятием показаний, контролерам не нужно будет ходить по домовладениям. Это полностью исключит ситуации, когда граждане становились жертвами мошенников, выдававших себя за сотрудников газовой компании, а контролерам позволит избежать конфликтных ситуаций. Разумное потребление газа с высокоточными приборами замера выгодно и гражданам, и государству. Это экономия средств, сведение к минимуму вероятных утечек на различных участках сети, контроль за не санкционированными врезками. Для потребителей, это совершенствование сервиса по предоставлению услуг подачи газа, обеспечение прозрачности платежей и безопасность.

Работа «умных» счетчиков основана на технологии передачи данных через сети сотовой связи. За счет особенностей таких инновационных технологий, достигается низкое энергопотребление конечных устройств (счетчиков, датчиков), которое позволяет продлить срок службы аккумулятора приборов до 10 лет. Кроме этого, подобные технологии позволяют обеспечить высокую степень безопасности соединения между устройствами и базовой станцией.

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