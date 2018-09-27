Акишев разъяснил, как будут дифференцироваться с 1 октября ставки по депозитам

Казахстанским вкладчикам будут доступны три категории вкладов с разным уровнем ликвидности и доходности.

Данный подход затрагивает только вклады в тенге. Об этом и другом рассказал председатель Национального Банка Данияр Акишев на пресс-конференции в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Объем депозитов на конец августа составил 17,7 трлн тенге. Депозиты в национальной валюте выросли за 8 месяцев на 4,1% до 9,5 трлн тенге, в иностранной валюте – сократились на 2,5% до 8,1 трлн тенге. В результате уровень долларизации депозитов в августе составил 46%. «Долларизация депозитов юридических лиц снизилась в текущем году с 43,8% до 43,1%, населения – с 52,2% до 49,2%», – подчеркнул Акишев и добавил, что в настоящее время меняется подход к определению максимальных ставок по депозитам физических лиц.

«Вместо ранее существовавшего единого уровня для всех видов депозитов, с 1 октября ставки будут дифференцироваться по срокам и видам вклада, праву досрочного изъятия и пополнения. Основой для расчета станут среднерыночные значения ставок по депозитам, устанавливаемые самими банками», - рассказал глава Нацбанка.

Вкладчикам теперь доступны три категории вкладов с разным уровнем ликвидности и доходности.

- Если вкладчик готов открыть сберегательный депозит и не изымать с него деньги на протяжении всего срока, он получит не только самый высокий доход, но и самую большую защиту – 15 млн тенге, - прокомментировал Данияр Акишев. - Другие виды вкладов предполагают более высокую ликвидность, то есть возможность досрочного изъятия, но по ним устанавливается меньшая ставка и более низкий уровень защиты – 10 млн тенге. Данный подход затрагивает только вклады в тенге. Предельная ставка по вкладам в иностранной валюте останется на прежнем уровне – 1%.

Кредитование экономики восстанавливается за счет роста кредитов в тенге. Кредиты банков экономике на конец августа составили 13 трлн тенге, увеличившись с начала года на 2,5 %. Без учета банков, проходящих реструктуризацию и лишенных лицензии, годовой рост кредитования экономики составил 11,6%. Председатель Нацбанка отметил, что кредитование всех отраслей экономики показывает положительную динамику с учетом очистки баланса банковского сектора.

За 8 месяцев этого года выдача новых кредитов выросла на 28,1% или 1,9 трлн тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ставка по тенговым кредитам предприятиям снизилась с 13,2% в начале года до 12,2% в августе.

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