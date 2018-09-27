Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанцам с соответствующим образованием предложили попробовать себя в Нацбанке

Для подачи заявки необходимо посетить сайт Национального Банка Казахстана и оставить заявки в течение ближайших 30 дней.

Фото : gagauzmedia27 сентября 2018, 12:28

В Национальном Банке Казахстана объявлена акция по трудоустройству, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

В очередной раз объявляется акция по набору персонала для работы в Национальном Банке Казахстана. Об этом рассказал председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в ходе традиционной пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Алматы.

Он отметил, что ранее Нацбанком успешно была применена подобная практика. В результате было рассмотрено более 2 тысяч резюме и взято на работу 117 человек.

«Каждый может попробовать принять участие в процедуре отбора и попробовать свои силы. Мы заинтересованы в креативных и целеустремленных людях, имеющих экономическое, юридическое, математическое и IT образование. Мы также ищем специалистов по международному праву. Знание английского языка для нас является одним из ключевых приоритетов», - сказал Акишев.

В заключение он добавил, что для подачи заявки необходимо посетить сайт Национального Банка Казахстана и оставить заявки в течение ближайших 30 дней.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты