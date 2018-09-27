Казахстанцам с соответствующим образованием предложили попробовать себя в Нацбанке

Для подачи заявки необходимо посетить сайт Национального Банка Казахстана и оставить заявки в течение ближайших 30 дней.

В Национальном Банке Казахстана объявлена акция по трудоустройству, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

В очередной раз объявляется акция по набору персонала для работы в Национальном Банке Казахстана. Об этом рассказал председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в ходе традиционной пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Алматы.

Он отметил, что ранее Нацбанком успешно была применена подобная практика. В результате было рассмотрено более 2 тысяч резюме и взято на работу 117 человек.

«Каждый может попробовать принять участие в процедуре отбора и попробовать свои силы. Мы заинтересованы в креативных и целеустремленных людях, имеющих экономическое, юридическое, математическое и IT образование. Мы также ищем специалистов по международному праву. Знание английского языка для нас является одним из ключевых приоритетов», - сказал Акишев.

В заключение он добавил, что для подачи заявки необходимо посетить сайт Национального Банка Казахстана и оставить заявки в течение ближайших 30 дней.

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