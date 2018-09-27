Акишев: Поддержка банковской системы позволяет обеспечить кредитование экономики страны
Государство заинтересовано в оказании помощи банкам, которые играют ключевую роль для экономики страны.
Государственная поддержка оказывается банкам в исключительных ситуациях, например, таких как серьезный системный риск. К числу таких системных рисков относятся риск прекращения или нарушения кредитования и платежных услуг, оказываемых большому числу клиентов. Об этом сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Алматы, передает Zakon.kz.
«Поддержка банковской системы позволяет обеспечить ее устойчивость и продолжить кредитование экономики страны», - сказал Д. Акишев.
По словам главы Нацбанка, государство заинтересовано в оказании помощи банкам, которые играют ключевую роль для экономики страны.
Например, в нашей стране банкротство одного или двух крупных банков могло бы повлечь необратимые последствия для экономики страны, т.к. пострадали бы интересы обыкновенных вкладчиков, хозяйствующих субъектов (предприятий, фирм имеющих счета в таких банках).
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