Штаб по борьбе с терроризмом поблагодарил алматинцев за понимание
Учения в аэропорту завершены.
Фото : 365Info27 сентября 2018, 12:35
Плановое антитеррористическое учебное мероприятие на территории международного аэропорта города Алматы завершено, передает Zakon.kz со ссылкой на АГОШ по борьбе с терроризмом.
Целью учения была отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера на объектах, уязвимых в террористическом отношении.
"Службы АГОШ по борьбе с терроризмом отработали учебные задачи, направленные на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении. С поставленными задачами подразделения Алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом справились. АГОШ выражает благодарность гражданам за проявленное понимание и спокойствие", - сказано в сообщении.
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