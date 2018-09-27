Штаб по борьбе с терроризмом поблагодарил алматинцев за понимание

Учения в аэропорту завершены.

Плановое антитеррористическое учебное мероприятие на территории международного аэропорта города Алматы завершено, передает Zakon.kz со ссылкой на АГОШ по борьбе с терроризмом.

Целью учения была отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

"Службы АГОШ по борьбе с терроризмом отработали учебные задачи, направленные на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении. С поставленными задачами подразделения Алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом справились. АГОШ выражает благодарность гражданам за проявленное понимание и спокойствие", - сказано в сообщении.

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