В МВД рассказали о борьбе с распространением Kiki Challenge
Была проведена своевременная разъяснительная работа.
Фото : inform.kz27 сентября 2018, 12:43
Как в Казахстане боролись с распространением флешмоба Kiki Challenge, в котором люди выходили из движущихся машин и танцевали, рассказал заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Среди участников дорожного движения была проведена своевременная разъяснительная работа о недопустимости выхода из транспорта пассажиров во время его движения - так называемые флешмобы», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе пленарного заседания Сената Парламента РК.
Представитель МВД подчеркнул, что совсем недавно видеоролики с призывом выходить с движущегося автомобиля и танцевать распространялись в Интернете.
«В связи с этим мы провели работу со всеми лицами, которые распространяли эти видеоролики, а также с водителями, которые это допускали. В результате такие флешмобы в Казахстане распространение не получили», - сообщил Ерлан Тургумбаев.
Отметим, что в Казахстане этим летом в Интернете набрал популярность флешмоб Kiki Challenge, в котором водители выскакивали из салонов авто прямо на ходу и танцевали под музыку.
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