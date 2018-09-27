В МВД рассказали о борьбе с распространением Kiki Challenge

Была проведена своевременная разъяснительная работа.

Как в Казахстане боролись с распространением флешмоба Kiki Challenge, в котором люди выходили из движущихся машин и танцевали, рассказал заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди участников дорожного движения была проведена своевременная разъяснительная работа о недопустимости выхода из транспорта пассажиров во время его движения - так называемые флешмобы», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе пленарного заседания Сената Парламента РК.

Представитель МВД подчеркнул, что совсем недавно видеоролики с призывом выходить с движущегося автомобиля и танцевать распространялись в Интернете.

«В связи с этим мы провели работу со всеми лицами, которые распространяли эти видеоролики, а также с водителями, которые это допускали. В результате такие флешмобы в Казахстане распространение не получили», - сообщил Ерлан Тургумбаев.

Отметим, что в Казахстане этим летом в Интернете набрал популярность флешмоб Kiki Challenge, в котором водители выскакивали из салонов авто прямо на ходу и танцевали под музыку.

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