При финансировании БРК в Казахстане будут модернизированы энергетические активы

Кредитная линия БРК в сумме 360 млн долларов США сроком на 8 лет предоставляется АО «Евроазиатская энергетическая корпорация».

АО «Банк Развития Казахстана» («дочка» Холдинга «Байтерек», далее - Банк, БРК) открыло финансирование проекта модернизации и реконструкции Аксуской электростанции и угольного разреза «Восточный», расположенных в Павлодарской области Казахстана (далее – Проект). Электростанция занимает долю в размере 17% в объемах выработки электроэнергии в Казахстане, в то время как на вышеуказанный разрез приходится 20% объемов добычи угля в стране.

Кредитная линия БРК в сумме 360 млн долларов США сроком на 8 лет предоставляется АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (в составе Евразийской Группы – ERG, далее – ЕЭК) при общей стоимости Проекта 463,2 млн долларов США.

Проектом предусмотрены реконструкция и модернизация:

- энергоблока №5 Аксуской электростанции, что позволит увеличить его мощность до 325 с 300 МВт, продлить срок службы оборудования на 30 лет, сократить расход топлива и эксплуатационные затраты, улучшить экологические и качественные показатели электростанции;

- золошламонакопителя и угольных складов на разрезе «Восточный», а также строительство циклично-поточного вскрышного комплекса (ЦПВК), что позволит улучшить условия угледобычи за счет транспортировки с разреза дополнительно 10 млн м3 вскрышной породы.

Реконструкцию энергоблока №5 планируется завершить в первой половине 2019 года, строительство ЦПВК и модернизацию разреза «Восточный» - в 2020 году.

«Развитие производственной инфраструктуры, являющееся составной частью мандата БРК, имеет важное значение для таких энергоемких производств, как алюминиевое и ферросплавное. БРК открывает финансирование модернизации крупнейших энергетических активов на территории нашей страны, обеспечивающих электроэнергией металлургические предприятия в трех регионах республики», - подчеркнула Старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК Айжан Битебаева.

В свою очередь, президент ЕЭК Валерий Гриненко отметил, что финансируемый Банком Проект направлен, в частности, на повышение резерва мощности, надежности и долговечности оборудования Аксуской электростанции, улучшение его производственных характеристик и экологических параметров.

«Сегодня «Евроазиатская энергетическая корпорация» обеспечивает электроэнергией девять городов страны и производит порядка 15 миллиардов квт/ч в год. На долю предприятия приходится около 20% добываемого угля в Казахстане», - сказал глава ЕЭК.

На сегодняшний день Аксуская электростанция установленной мощностью 2450 МВт ежегодно вырабатывает 15,7 млрд квт/ч в год. 86% этого объема электростанция поставляет на предприятия ERG, расположенные в Павлодарской, Актюбинской и Костанайской областях (Аксуский завод ферросплавов, Казахстанский электролизный завод, Донской ГОК, рудоуправление «Казмарганец»), остальные 14% поставляются в единую энергосистему Казахстана.

Разрез «Восточный» обеспечивает электростанцию топливом. В 2017 году на разрезе было добыто 17 млн тонн угля, в текущем году планируется добыть 18 млн тонн.

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (ЕЭК) входит в состав Евразийской Группы. ЕЭК – один из крупнейших поставщиков электроэнергии и угля в Казахстане. На долю предприятия приходится более 17% всей вырабатываемой электроэнергии и около 20% добываемого угля. ЕЭК объединяет три структурных подразделения: Аксускую электростанцию, угольный разрез «Восточный» и Производственное ремонтное подразделение. Основные направления производственной деятельности: выработка электроэнергии, добыча угля, ремонт энергетического и горного оборудования.

Eurasian Resources Group (ERG) является одной из ведущих в мире и наиболее диверсифицированных компаний в сфере добычи и обогащения природных ресурсов, имея полностью интегрированные горнодобывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и маркетинговые операции. Группа представлена предприятиями и проектами развития бизнеса в 14 странах на четырех континентах и является одним из крупнейших работодателей в отрасли. В 2014 году Eurasian Resources Group отметила свою 20-летнюю годовщину. Головной офис управляющей компании расположен в Люксембурге.

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