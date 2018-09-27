Гендиректор ВТО согласен на проведение Министерской конференции в Астане

Мы можем констатировать углубление сотрудничества между Казахстаном и ВТО - гендиректор ВТО.

Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с генеральным директором Всемирной торговой организации Роберту Азеведу, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно развития торгово-экономического сотрудничества в условиях сложившейся ситуации в мире, а также обсудили ход подготовки к 12-й Министерской конференции ВТО, которая пройдет в Астане в 2020 году.

- Я рад вновь приветствовать Вас в нашей столице. Мы помним оказанную Вами активную поддержку Казахстану во время вступления в ВТО. Сегодня наша страна является активным членом организации, принято решение о проведении конференции в Астане в 2020 году. Мы приложим все усилия для того, чтобы организовать это мероприятие на должном уровне, - сказал президент Казахстана.

Глава государства отметил, что Казахстан всецело поддерживает основополагающие принципы ВТО в деле укрепления и расширения торгово-экономических отношений между странами.

В свою очередь Роберту Азеведу поблагодарил Нурсултана Назарбаева за оказанное гостеприимство и предоставленную возможность обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества Казахстана и ВТО.

- С момента нашей последней встречи в Женеве мы можем констатировать углубление сотрудничества между Казахстаном и ВТО. Ваша страна всегда была привержена принципам развития многосторонней торговой системы. Мы рады, что Казахстан выразил согласие на проведение Министерской конференции в 2020 году. Это особенно важно в контексте происходящих сегодня событий в мире, - подчеркнул генеральный директор ВТО.

Р.Азеведу также остановился на возможных последствиях торгово-экономического конфликта между ведущими державами мира для остальных стран.

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