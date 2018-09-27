В Тулькубасском районе открыли памятник М.Тынышбаеву и Т.Рыскулову

Вместе с тем, в рамках юбилея района состоялось открытие нового парка.

В Туркестанской области отметили 90-летие Тюлькубасского района. Праздничное мероприятие началось с церемония возложения цветов к памятнику Т.Рыскулова. Далее на железнодорожной станции сельского округа Т.Рыскулов состоялось открытие нового памятника М.Тынышбаеву и Т.Рускулову. На торжественной церемонии с приветственной речью выступили аким района Н.Турашбеков, ученый Д.Камзабекулы, а также ряд граждан, которые рассказали об их трудах передает zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Наряду с этим, в рамках данного мероприятия в районном центре ввели в эксплуатацию новый мост. Открытие нового моста стало радостным событием для местных жителей. Кроме того, участники мероприятия посетили мавзолей «Түркібасы әулиесі», где недавно закончились ремонтные работы и который включен в сакральную карту святых мест Туркестанской области. На открытие мавзолея аким района Н.Турашбеков рассказал проводимой в районе работе в рамках программы модернизации общественного сознания.

Вместе с тем, в рамках юбилея района состоялось открытие нового парка. Отметим, общая площадь центрального парка составляет 2,2 га. Парк полностью огорожен, оборудован игровыми площадками, а также проведены работы по его благоустройству.

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