Никто не спасает интересы акционеров, мы спасаем деньги наших граждан и предприятий - Акишев.

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев рассказал о позиции финрегулятора в отношении проблемных банков, сообщает Zakon.kz.

Говоря о механизме оздоровления, он подчеркнул, что если акционер банка при наличии проблем готов инвестировать, максимально участвовать в этом процессе «живыми» деньгами, то Национальный банк всегда готов к сотрудничеству и возможному оказанию поддержки.

«Никто не спасает интересы акционеров, мы спасаем деньги наших граждан и предприятий, которые в этих банках находятся. Нацбанк не защищает интересы акционеров банков. Мы защищаем права потребителей финансовых услуг», - сказал Акишев на пресс-конференции.

По его словам, никто эти деньги (банковские средства) в карман не кладет.

«Эти деньги, как правило, направляются на выплату тех же депозитов. Здесь работают те принципы, которыми мы руководствуемся и которые утвердили в программе оздоровления. Там все описано, все правила игры. Что делает Национальный банк, что делают акционеры. Все это отражено в программе. Поэтому мы считаем, что мы прозрачны, понятны в принятии своих решений», - заявил Данияр Акишев.

Глава Нацбанка также пояснил, что в принятии определенных решений играет роль значимость финансовых институтов на рынке.

«Это очень важно, если банк имеет достаточно большую долю на рынке, имеет большую позицию, связанную с его участием в других секторах. Усиление проблем в отдельно взятом институте может привести к нестабильности всего сектора. Все это принимается в расчет Нацбанком», - сказал он.

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