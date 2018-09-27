Дешево и сердито: подделки Louis Vuitton на 3,5 млн тенге изъяли в Алматы

Из незаконного оборота изъято всего 423 единицы контрафактных товаров торговой марки.

Департамент юстиции Алматы совместно с сотрудниками Департамента государственных доходов с 19 по 27 сентября текущего года провели проверки и рейды по пресечению незаконного оборота контрафактной продукции с незаконным использованием торговой марки Louis Vuitton, передает Zakon.kz.

Как сообщили в отделе по правам интеллектуальной собственности Департамента юстиции Алматы, рейды прошли в пассаже Silk Way, а также были проверены популярные в instagram магазины Kyzparadise, "Сумки в Алматы". На рейде присутствовали представители самой компании Louis Vuitton Malletier.

"Вышеуказанные мероприятия проведены в целях соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере интеллектуальной собственности, а также на основании заявления представителя компаний. По результатам проверочных мероприятий на территории Алматы из незаконного оборота изъято всего 423 единицы контрафактных товаров торговой марки LouisVuitton (сумки, одежда, обувь и тд.), на общую сумму 3 564 500 тенге", - сообщили в ведомстве.

Изъятые контрафактные товары в соответствии с действующим законодательством подлежат дальнейшему уничтожению.

"Учитывая развитие технологии и совершенствования способов подделки товаров, зачастую на первый взгляд отличить контрафактную продукцию от оригинала затруднительно. Однако цена и качество товаров, несомненно, являются одним из главных способов отличия оригинальной продукции от контрафактной. Стоимость оригинальной продукции будет в разы дороже, а также она имеет необходимый сертификат соответствия товаров международным стандартам и качеству", - отметили в отделе по правам интеллектуальной собственности Департамента юстиции Алматы.

В Департаменте юстиции города сообщили, что работа по пресечению незаконного оборота контрафактной продукции проводится на постоянной основе. При этом, помимо проверок сотрудники разъясняют нормы законодательства в сфере интеллектуальной собственности населению и предпринимателям.

Также ведется борьба не только в с незаконным оборотом контрафактной продукции, но и с различного рода правонарушениями, как коррупционного, так и этического характера.

"Так, в текущем году в деятельность Департамента юстиции Алматы внедрен опыт органов внутренних дел по использованию в работе видеорегистраторов. Внедрение и использование таких технических средств аудио-видео контроля в работу Департамента позволило фиксировать все осуществляемые процессуальные действия, исключить коррупционные риски при проведении проверочных мероприятий и нарушения Этического кодекса государственных служащих, совершение действий дискредитирующего характера, как со стороны сотрудников, так и со стороны проверяемых субъектов", - резюмировали в Департаменте юстиции.

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