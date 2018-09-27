Ратифицировано соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве в ЕврАзЭС

Соглашение направлено на взаимную защиту трудовых прав граждан государств-членов Евразийского экономического сообщества.

На пленарном заседании Сенат Парламента РК одобрен закон «О ратификации Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена Евразийского экономического сообщества», передает Zakon.kz.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова, соглашение направлено на взаимную защиту трудовых прав граждан государств-членов Евразийского экономического сообщества, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.

«Соглашение призвано закрепить порядок расследования несчастных случаев на производстве с гражданами Евразийского экономического сообщества, трудоустроенными самостоятельно, а также принимаемыми на работу предприятиями», – сказала М. Абылкасымова.

Этим соглашением регулируется ряд вопросов.

Первое. Прозрачность и доступность информации о несчастных случаях, которые произошли с гражданами одного из государств – членов ЕврАзЭС, осуществляющими трудовую деятельность на территории другого государства – члена ЕврАзЭС.

Второе. Соглашением утверждена единая для стран – участниц-ЕврАзЭС форма акта о несчастном случае на производстве № Н-1Е, которая устанавливает унифицированные требования и содержит всю необходимую информацию о несчастном случае.

По окончании расследования несчастного случая на производстве работодатель обязан выдать пострадавшему работнику указанный акт, при этом один экземпляр акта направляется в государственную инспекцию труда государства трудоустройства.

По окончании расследования группового несчастного случая, несчастного случая с тяжелым или со смертельным исходом акт формы № Н-1Е вместе с материалами расследования направляется уполномоченному органу государства (Минтруд), гражданином которого является пострадавший.

Третье. Документы, выданные в связи с расследованием несчастного случая или их заверенные копии, оформленные на территории одной из стран – участниц ЕврАзЭС, принимаются другими странами ЕврАзЭС без легализации, в связи с чем работнику нет необходимости узаконивать документы, связанные с несчастным случаем.

«Таким образом, данное Соглашение значительно упрощает для пострадавших граждан процесс дальнейшего возмещения вреда здоровью и получения компенсационных выплат, связанных с несчастным случаем на производстве», – резюмировала глава ведомства.

Также необходимо отметить, что возмещение ущерба здоровью работника, пострадавшего от несчастного случая на производстве осуществляется в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

В целом, как отмечалось, ратификация Соглашения позволит защитить права и интересы работников, которые выполняют свои рабочие функции на территории государств ЕврАзЭС.

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