В Алматы обнаружили скрывшуюся с места ДТП BMW

Иномарку обнаружили брошенной во дворах.

В одном из дворов на пересечении улиц Абая – Отеген батыра сотрудники дорожно-патрульной полиции обнаружили брошенный автомобиль, на котором утром 26 сентября был совершен наезд на двух девушек пешеходов, передает Спутник.

Заметив припаркованное во дворе авто, патрульные не сомневались, что искали по распространенной утром ориентировке именно его. Передняя часть иномарки имела характерные повреждения, обычно остающиеся после наезда, и на ней отсутствовали государственные номера. Вероятно, задний снял сам автовладелец, а вот передний сотрудники отдела розыска обнаружили на месте наезда днем ранее.

Прибывшие на место обнаружения сотрудники отдела розыска подтвердили, что искали именно эту иномарку, однако осмотреть ее прямо там не смогли: BMW была закрыт на ключ. Для транспортировки машины на штрафную стоянку они вызвали портал.

Розыски водителя иномарки, совершившего ДТП, продолжаются и в настоящий момент, так как он упорно скрывается от стражей порядка. Ими уже проверен ряд адресов, где мог прятаться мужчина, однако результатов это не дало. Не исключено, что он попытается покинуть город, а потому все наряды, в том числе и в Алматинской области, уже получили ориентировки на его задержание.

Наезд на двух девушек – пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте, в нескольких десятках метров от надземного пешеходного перехода, произошел 26 сентября в районе пересечения улиц Раимбека и Отеген батыра. Водитель BMW на большой скорости совершил наезд, и не останавливаясь, скрылся с места происшествия. Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы.

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