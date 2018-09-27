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Назарбаев дал поручения новому руководству Службы внешней разведки

Коллективу был представлен новый директор и первый заместитель.

Фото : akorda.kz27 сентября 2018, 14:47

Сегодня состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с руководящим составом Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В ходе встречи Глава государства представил коллективу Службы нового директора Сартаева Исатая Бахтияровича и первого заместителя директора Оразова Нурлана Оразовича. В соответствии с действующим законодательством И.Б.Сартаев был приведен к присяге.

В завершение встречи президент Казахстана обозначил основные приоритеты деятельности Службы перед новым руководством и дал ряд конкретных поручений.

Распоряжением Назарбаева Сартаев Исатай был назначен директором Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар".


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