Назарбаева прокомментировала законопроект по запрету паранджи и никаба

Сенат вернул со своими поправками в мажилис законопроект по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений.

Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Дарига Назарбаева прокомментировала законопроект по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений, передает Спутник.

На заседании палаты депутаты вернули в мажилис проект закона на пересмотр, не согласившись с двумя нормами, касающимися рекламы деструктивных религиозных течений и по ограничениям получения религиозного образования за рубежом.

Мы не арабы — Назарбаева

"Мы казахи, мы не арабы. В целом я считаю у нас очень либеральное законодательство и отношение ко всем религиям. Оно демократичное, никто не притесняется. Если религиозное воззрение направлено на развитие общества, пропагандирует толерантность, мир и спокойствие в стране, то тогда ради бога и добро пожаловать",- сказала в кулуарах парламента сенатор.

Отвечая на вопрос о том, необходимо ли строже контролировать религиозную атрибутику и одежду, Дарига Назарбаева подчеркнула, что у большинства граждан уже сложилась ассоциация, что люди с бородой и в коротких штанах, как правило, представители нетрадиционных религиозных течений, а порой и экстремистского толка. Поэтому необходимо детально проработать все нормы этого законопроекта.

Учли международный опыт

Во время выступления в сенате министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев сообщил, что основная норма законопроекта касается поправок, призванных не допускать использования религии в деструктивных целях. В частности, вводятся новые понятия: "деструктивное религиозное течение" и "религиозный радикализм".

"Введение этих понятий, а также запрета на распространение идеологии деструктивных религиозных течений, их атрибутов и внешних признаков даст возможность противодействовать проникновению в общество чуждым нашей стране идеологиям", — сказал министр на пленарном заседании палаты.

Министр подчеркнул, что в разработке документа учитывался опыт Бельгии, Франции, Болгарии, Австрии и ряда других государств.

Кроме этого, законопроектом предлагается базовое регламентирование поведения государственных служащих. В частности, им запретят использовать свое служебное положение в интересах религиозных объединений, принуждать подчиненных к религиозной деятельности, а также выступать инициатором или членом религиозного объединения. Кроме этого запретом предлагается охватить и работников организаций, финансируемых из госбюджета и средств бюджета Нацбанка республики.

Контроль за деятельностью религиозных организации будет осуществляться профильным министерством. Функции по мониторингу религиозной ситуации будут вести местные исполнительные органы. Комитет уголовно-исполнительной системы наделяется компетенцией по утверждению правил по организации работы, связанной с реабилитацией осужденных. Вместе с тем, законопроект предлагает расширить функции министерства по профилактике преступлений, связанных с религиозной деятельностью.

Также в законопроекте предусмотрели недопущение совершения религиозных обрядов и церемоний по заключению или прекращению брака вне культовых зданий.

Сколько в стране верующих?

Калетаев отметил, что в Казахстане порядка 70 процентов населения являются религиозными, более 14 процентов казахстанцев позиционируют себя как атеисты или агностики.

С чем не согласился сенат?

В результате сенаторы исключили из законопроекта изменения в закон о рекламе, которая, по мнению депутатов не должна использоваться для пропаганды деструктивных религиозных течений в том числе внешних атрибутов, предметов одежды, демонстрирующих их принадлежность к деструктивным религиозным течениям. Норма вносится впервые и не регламентируется кодексом об административных правонарушениях, что в свою очередь, может повлечь за собой затруднения в ходе правоприменительной практики.

"В связи с тем, что введение новой административной ответственности требует изучения и проведения соответствующего анализа, данным законопроектом предусмотреть ответственность за нарушение норм по содержанию рекламы не представляется возможным", — говорится в постановлении палаты.

Также сенаторы не согласились с нормой, касающейся религиозного образования. Получение гражданами Казахстана духовного образования в иностранных государствах допускается только после получения высшего религиозного образования внутри республики. Исключение составляют обучение за рубежом на основании международного договора, а также случаи отсутствия у зарегистрированных религиозных объединений духовных организаций образования в Казахстане. В целях недопущения ограничения права граждан на получение высшего духовного образования, в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Конституции Казахстана каждый имеет право выезжать за пределы республики. Граждане республики имеют право беспрепятственного возвращения в республику.

В случае одобрения этих поправок депутатами мажилиса документ будет направлен на подпись главы государства.

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