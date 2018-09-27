Полицейские Алматы объяснили, как мешают распространять наркотики через Интернет

В результате прекращена работа 69 сайтов и каналов в мессенджерах, распространяющих наркотики, еще 12 находятся в списке на блокировку.

Исполняющий обязанности начальника управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Алматы Нурлан Мошкалов рассказал, что как в городе пресекают распространение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Оказалось, что полицейские отслеживают сообщения в соцсетях, мессенджерах и проводят мониторинги сайтов, сообщает Zakon.kz.

"В результате мониторинга с начала года выявлен 81 сайт, в том числе чаты в мессенжере Telegram. Адреса выявленных интернет-ресурсов направлены в уполномоченные органы для блокировки. Сегодня 69 сайтов заблокированы. В целом на территории Казахстана заблокирован 1133 интернет-ресурс, с помощью которых могли реализовываться наркотики и психотропы", - сказал Н.Мошкалов.

Что касается трафаретной рекламы синтетических наркотиков, которую размещают на обычных алматинских многоэтажек. Здесь полицейские привлекают рабочие группы в каждом районном управлении внутренних дел, участковые инспектора полиции и молодежные организации города, которые отслеживают ситуацию вместе с владельцами административных зданий и представителями КСК.

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Рабочими группами проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, наносящих данные надписи. Работа в данном направлении находится на контроле у руководства Департамента полиции и МВД.

В рамках региональной Программы развития Алматы-2020 совместно с государственными органами, местной полицейской службой в учебных заведениях (ВУЗы, колледжи, школы и др.) проводятся профилактические мероприятия. Кроме того, ДВД Алматы предупреждает, что участие в распространении синтетических наркотических веществ и препаратов путем закапывания в землю или маскировки в подъездах жилых домов либо в урнах, а также нанесение рекламных надписей о наркотических веществах является уголовно-наказуемым деянием.

В случае обнаружения подобных стеновых реклам о продаже наркотических средств и психотропных веществ рекомендуем зафиксировать их (сделать фотографии надписей, записать места их расположения) и выслать на номера Whatsapp, сотрудникам рабочей группы +7 708 300 0611, +7 776 088 8820.

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