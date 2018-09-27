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"Канело" издевательски ответил на критику поклонникам Головкина

Один из журналистов обратился к "Канело" в твиттере с вопросом, что делать с нытиками, которые мечтали о победе Головкина.

Фото : Sports.kz27 сентября 2018, 15:07

Мексиканский боксер Сауль Альварес (50-1-2, 34 КО) поделился мнением о тех, кто сомневается в справедливости исхода его второго боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Один из зарубежных журналистов обратился к "Канело" в твиттере: "Те, кто ныли и мечтали о победе Головкина, не перестают ныть. Что мы будем делать с этими нытиками?".

"Пусть они и дальше продолжают ныть. Они ноют всю свою жизнь!" — ответил ему Альварес.

Многие эксперты и болельщики уверены, что победа в рематче должна была достаться Головкину, однако итогом этого боя была победа "Канело" решением большинства голосов судей: 115-113, 114-114, 115-113. Что касается первого поединка, то он также вызвал массу споров — тот бой закончился скандальной ничьей.

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