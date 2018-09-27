Пассажирка самолета "Сеул - Алматы" обматерила бортпроводницу

По прибытию в аэропорт Алматы ее передали органам внутренних дел.

В соцсетях обсуждают видео, на котором пассажирка самолета выражается нецензурной бранью в адрес бортпроводницы. В авиакомпании "Эйр Астана" прокомментировали данный инцидент, передает Zakon.kz.

Как выяснилось, это произошло во время рейса КС 960 Сеул-Алматы, выполнявшемся в ночь с 19 на 20 сентября.

"Группа молодых людей в составе 6 человек нецензурно выражалась в адрес бортпроводников, отвлекая их от выполнения прямых должностных обязанностей и создавая неудобства другим пассажирам. С учетом вызывающего поведения, молодым людям было отказано в предоставлении алкогольных напитков. Пассажирка, запечатленная на видео, продолжала оскорблять бортпроводницу нецензурными словами в течение всего полета, угрожая физической расправой. В отношении пассажирки был составлен акт предупреждения. По прибытию в аэропорт Алматы ее передали органам внутренних дел", - сказано в распространенном сообщении.

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