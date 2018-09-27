Казахстан и Испания намерены расширять список совместных проектов

Основные сектора, в которых сильны испанские компании – это туризм, переработка отходов, очищение воды, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность.

На площадке 5-го заседания Делового Совета "Казахстан-Испания" сопредседатель Межправительственной комиссии от Испании, Государственный секретарь по торговле Ксиана Мендес отметила важность подписанного с Национальным управляющим холдингом "Байтерек" меморандума о взаимопонимании с Государственным Секретариатом по торговле Испании, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, сегодня между Национальным холдингом "Байтерек" и Государственным Секретариатом по торговле Королевства Испании подписан меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на потенциальное сотрудничество в отношении сопровождения, реализации и соинвестирования индустриальных и инфраструктурных проектов.

Ксиана Мендес акцентировала внимание участников форума на важности меморандума для деловых кругов обеих стран.

"Сегодня мы подписали меморандум между холдингом "Байтерек" и Государственным Секретариатом по торговле. Этот меморандум очень важен, потому что позволит помогать как казахстанским, так и испанским компаниям в реализации проектов, особенно по линии государственно-частного партнерства", – считает она.

Иностранная гостья также указала на сложившиеся за годы хорошие дипломатические отношения. Она выразила уверенность, что эти отношения послужат, в свою очередь, дальнейшему укреплению экономического сотрудничества.

"Мы думаем, что дипломатические отношения очень хорошие между нашими странами. Таким образом, экономические отношения также вызывают оптимизм. В любом случае, мы еще можем работать над тем, чтобы углублять эти отношения, улучшать их. На казахстанском рынке присутствуют много испанских компаний, которые уже долгое время успешно здесь работают. Наша задача – привлечь в Казахстан новые компании и укрепить наше торговое сотрудничество", – сказала К. Мендес.

В то же время, она подчеркнула, что испанские бизнесмены рассчитывают на расширение списка предприятий с их участием на территории Казахстана.

"Мы думаем, что очень важно не только привлекать испанские компании, но и также работать над тем, чтобы были совместные предприятия, совместные проекты. Основные секторы, в которых сильны испанские компании – это туризм, переработка отходов, очищение воды, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность. Очень много секторов, где мы можем активно сотрудничать", – заключила Государственный секретарь по торговле.

Ксения Давыдова, Астана.

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