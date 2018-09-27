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Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана

Ожидается усиление ветра.

Фото : otyrar.kz27 сентября 2018, 16:09

В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

28 сентября в Акмолинской области ожидается местами гроза, усиление юго-западного ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. 29 сентября местами юго-западный ветер 15-20, порывы 25 м/с.

В Астане утром и днем ожидается гроза, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с

Вероятность шторма 85-90%.

В конце дня 27 и сутки 28 сентября в Костанайской области ожидается на большей части территории западный ветер 15-20, порывы 25 м/с, местами шквал, град.

Вероятность шторма 90-95%

Днем 27 сентября в Актюбинской области местами ожидается град, шквал, порывы северо-западного ветра 17-22 м/с.

Вероятность шторма 85-90%.


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