Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Падение тенге продолжается

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 362,16 тенге за доллар.

Фото : kp.kz27 сентября 2018, 16:19

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 361,99 тенге за доллар при объеме торгов 75,15 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 362,16 тенге за доллар при объеме торгов 4 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 361,82 тенге за доллар (+2,06 тенге), суммарный объем торгов – 14, 950 млн долларов (-28 550 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 423,80 тенге за евро при объеме торгов 50 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4890 тенге за рубль при объеме торгов 45 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4894 тенге за рубль (+0,0155 тенге), суммарный объем торгов – 47,7 млн рублей (+12 700 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 361-363 тенге, евро - 423-426 тенге, рос.рубля - 5,49-5,55 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты