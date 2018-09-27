Падение тенге продолжается

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 362,16 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 361,99 тенге за доллар при объеме торгов 75,15 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 362,16 тенге за доллар при объеме торгов 4 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 361,82 тенге за доллар (+2,06 тенге), суммарный объем торгов – 14, 950 млн долларов (-28 550 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 423,80 тенге за евро при объеме торгов 50 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4890 тенге за рубль при объеме торгов 45 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4894 тенге за рубль (+0,0155 тенге), суммарный объем торгов – 47,7 млн рублей (+12 700 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 361-363 тенге, евро - 423-426 тенге, рос.рубля - 5,49-5,55 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.

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