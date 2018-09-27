В Астане "Байтерек" временно закроют на ремонт
Монумент откроется для посетителей 8 октября.
Фото : astana.gov.kz27 сентября 2018, 16:42
В связи с плановыми профилактическими работами с 1 по 7 октября монумент «Байтерек» будет закрыт для посетителей, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.
Как отмечается в сообщении, это связано с необходимостью проведения сезонных работ, таких как помыв стеклянной части конструкции, побелка внутренних стен и исправление незначительных дефектов, которые появились в результате эксплуатации здания, а также в связи с подготовкой к зимнему отопительному сезону.
Достопримечательность откроется для посетителей 8 октября. Напомним, что стоимость посещения для детей до 15 лет составит 500 тенге, а для взрослых – 700 тенге.
Ранее монумент «Байтерек» закрывался на реставрационные работы с 21 по 28 мая 2018 года. С момента открытия достопримечательность посетило более 300 тысяч человек.
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