Насильника, не отбывшего наказание до конца, задержали полицейские Алматинской области

Всего же полицейскими области были задержаны 16 разыскиваемых преступников и разысканы 14 человек пропавших без вести.

Полицейскими Алматинской области проводится спецотработка, направленная на задержание разыскиваемых преступников и установление местонахождения пропавших без вести людей. В течение двух суток удалось задержать 16 лиц, объявленных в розыск по подозрению в совершении преступлений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

«Сотрудниками Илийского РУВД задержана 35-летняя женщина, которая получив условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы, где она отбывала наказание за убийство, не исполнила судебного требования по обязательному учету и скрывалась на территории Туркестанской области. Полицейскими Карасайского района задержан 28-летний мужчина, разыскиваемый также районным судом за игнорирование обязательных требований. Мужчина ранее отбывал наказание за изнасилование и освободившись в 2016 году из мест заключения не встал на учет и скрывался в Алматы. Оперативники криминальной полиции Жамбылского района задержали 26-летнего мужчину, разыскиваемого за грабеж. В целом, результаты по линии розыска уголовных преступников дали практически все районные подразделения» - сообщили в пресс-службе областной полиции.

Также в ходе отработки полицейские разыскали 14 человек, числившихся пропавшими без вести, среди которых трое несовершеннолетних.

«Нам удалось разыскать трех несовершеннолетних, разыскиваемых родными и полицией в Талгарском, Илийском и Каратальском районах. Также отмечу полицейских Енбекшиказахского района, которые установили местонахождение 35-летней женщины, пропавшей без вести в июне 2016 года» - отметили в полиции.

В ведомстве дополнили, что за два дня полицией региона раскрыты 16 преступлений из категории ранее совершенных. Среди них кражи, неправомерное завладение автотранспортом, самоуправство, грабеж и другие.

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