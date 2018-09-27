Испания намерена инвестировать в переработку отходов в РК

Пока что иностранные инвесторы изучают потребности и особенности регионов Казахстана по таким технологиям.

Председатель Правления дочерней организации АО "НУХ" "Байтерек" – "Kazakhstan Project Preparation Fund" Адиль Утембаев рассказал о намерениях испанских бизнесменов инвестировать в строительство мусороперерабатывающего комплекса в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам А. Утембаева, холдинг "Байтерек" и его дочерняя структура будут помогать бизнесменам из Испании в налаживании связей с акиматами и разработке технико-экономического обоснования. Соответствующий меморандум подписан "Kazakhstan Project Preparation Fund" (KPPF) и ТОО "Е-Жасыл" на 5-ом заседании Делового Совета "Казахстан-Испания".

"Меморандум является важной частью начала работы испанской компании в Казахстане. Как вы знаете, у нас утверждена программа по модернизации сектора ТБО до 2050 года. Она предполагает с каждым годом увеличение объема перерабатываемых отходов. Причем система утилизации отходов включает в себя не только мусороперерабатывающий завод, это должен быть единый комплекс. Все должно начинаться с правильного сбора, его переработки и минимизации захоронения его на полигонах", – сказал А. Утембаев.

По его словам, испанская компания предлагает новую технологию, которую опробовали уже в Испании, Турции, Мексике, некоторых странах Восточной Европы.

"Данная технология позволяет процент утилизации отходов увеличить. В этой связи мы, как дочерняя организация холдинга "Байтерек", будем помогать компании в ее взаимоотношениях с акиматами, структурировании самих проектов, помогать в разработке технико-экономических обоснований для того, чтобы, как проекты будут готовы, они смогли получить в Банке развития Казахстана финансирование и перейти к строительству мусороперерабатывающих комплексов", – уточнил он.

Также глава правления KPPF подробнее проинформировал о самих предлагаемых технологиях.

"Технологии заключаются в том, что в отличие от технологии сжигания мусора, которые достаточно вредны, в Испании разработали технологию, когда не происходит высокотемпературного нагрева. То есть, не происходит процесса сжигания, но нагрев все равно осуществляется и в рамках этого нагрева масса мусора начинает осушаться. В результате образуется природный газ, его можно использовать для производства чистой электроэнергии, а остаток мусора может быть захоронен. Но при этом он уже потерял объем и вес, это минимизирует само захоронение. При этом до этапа, когда происходит пиролиз и превращение в газ, завод производит извлечение сырья, которое можно повторно переработать – это черные, цветные металлы и пластик", – пояснил представитель дочерней структуры холдинга "Байтерек".

Что касается региона, где будет реализован проект по такой переработке мусора, то вопрос пока остается открытым.

"Естественно, в каждом городе своя морфология мусора. После подписания меморандума компания идет в акиматы и начинает работу по анализу, чтобы по каждому городу сделать предварительные финансовые расчеты. Мы ожидаем, что все эти договоренности будут решены в течение полугода и начиная с весны мы сможем приступить к финальным переговорам. В настоящее время компания работает с девятью акиматами. По их словам, наиболее активно переговоры проходят с акиматами Алматы, Шымкента, Актобе и Атырау. В каждом городе стоимость завода варьируется от 20 до 40 млн евро. Стоимость зависит от объема мусора и необходимых технологических цепочек внутри завода", – пояснил А. Утембаев.

При этом спикер добавил, что, скорее всего, для минимизации валютных рисков финансирование будет производиться в местной валюте.

"Испанцы готовы инвестировать, но поскольку любому инвестпроекту необходимо также банковское финансирование и даже если здесь будут работать, все потенциальные доходы от продажи сырья и выработке электроэнергии у них будут в тенге для минимизации валютных рисков. Холдинг "Байтерек" в лице Банка развития Казахстана готов предложить финансирование в местной валюте", – заключил глава правления "Kazakhstan Project Preparation Fund".

Ксения Давыдова, Астана.

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