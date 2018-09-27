Почему нефть дорожает, а тенге продолжает слабеть – эксперт

За последние трое суток нефть подорожала до 82 долларов, но тенге за тот же период подешевел на семь пунктов по отношению к американской валюте.

24 сентября 2018 года цены на нефть на мировых биржах просто взлетели. В этот день ноябрьские фьючерсы на Brent подорожали на 2,12%, поднявшись до 80,34 доллара за баррель. А по данным на 26 сентября декабрьские фьючерсы на Brent подорожали на 0,74% до 82,07 доллара за баррель. Вместе с тем уже с 25 и до 27 сентября курс доллара к тенге подскочил с 352.54 до 359.76. Сегодня "американца" в казахстанских обменниках в среднем покупают уже по 361 тенге, а продают по 363. То есть нацвалюта слабеет, хотя по идее должно быть наоборот, учитывая, что основной экспортный товар Казахстана нефть. Почему так происходит, журналист Zakon.kz попытался узнать у известного казахстанского экономиста Айдархана Кусаинова.

Главное вернуть равновесие

Как сообщил сегодня председатель Нацбанка РК Данияр Акишев, ослабление тенге было вызвано, в первую очередь, внешними факторами. Во-первых, это общее укрепление доллара США к валютам не только развивающихся, но и некоторых развитых стран вследствие повышения ставок ФРС США. А второй фактор, который также оказал негативное влияние, это объявление о будущем ужесточении антироссийских санкций. На этом фоне ослабление российского рубля с начала года составило около 15%.

Что же касается соотношения курса тенге к доллару и мировых цен на нефть, то здесь, по словам А. Кусаинова, на самом деле все просто.

"Я уже много раз говорил, что тенге к нефти напрямую не привязан экономически по одной простой причине. Если объяснять на бытовом уровне, то даже если цена на нефть поднялась выше 80 долларов, валютная выручка предприятий физически придет к ним месяца через 3-4. Ведь понятно, что если вы с сегодняшнего дня стали продавать нефть дороже, то серьезная прибыль к вам начнет поступать только через несколько месяцев. Кроме того, все "нефтяные деньги" у нас поступают в Нацфонд, и когда он начнет продавать валюту никому неизвестно. То есть, полученная от продажи нефти валютная выручка приходит не сразу и валюта тотчас не продается. Во-первых, компании могут продать эту валюту не прямо сейчас, а, например, когда будут выплачивать налоги. А, во-вторых, государство тоже аккумулирует полученную валюту в Нацфонд и только потом реализует ее уже по своему графику. Конечно, это очень примитивное объяснение, но думаю понятное", - сказал А. Кусаинов.

В общем, по мнению эксперта, нужно понимать, что взаимосвязь тенге и нефти скорее психологическая. То есть, цена на нефть поднялась, но ее еще даже не начали продавать по новым расценкам и соответственно деньги за ее реализацию еще не поступили, да и вообще фактически еще ничего не случилось. Но при этом уже возникли ожидания, что раз нефть в цене поднялась, то и тенге должен начать укрепляться.

Как отметил экономист, не менее мощный психологический фактор при формировании курса доллара это возвращение тенге в равновесие. То есть, когда "американец" вырос до 380 тенге, многие участники рынка начали активно его продавать. В итоге курс доллара начал стремительно смещаться вниз, достигнув отметки в 350 тенге. Решив, что это предел, его снова стали активно скупать, что привело к планомерному ослаблению тенге.

"То есть, когда мы говорим о валютном рынке, всегда нужно учитывать психологические ожидания. И сегодня ожидание того, что тенге должен вернуться к равновесию, которое составляет примерно 360 тенге за доллар, гораздо сильнее, чем ожидание того, что из-за нефти тенге укрепится. Видимо участники рынка посчитали, что 352 тенге за доллар это слишком сильный тенге. И они стали постепенно возвращать его к 360. И здесь, на мой взгляд, ожидания по нефти второстепенны, а потому уже не так важно, в какую сторону двигается цена на нее. Если бы у нас этого резкого взлета и последующего падения доллара не было, и он все это время оставался бы на уровне 355-360 тенге, то нацвалюта, возможно, и среагировала бы на нынешний рост цен на нефть. Но так, как у нас столь значительный "разлет" курса был, теперь гораздо важнее вернуть тенге к равновесным значениям, чем следить за движением нефти", - считает А. Кусаинов.

Сколько будет стоить доллар

Что касается дальнейшего колебания курса доллара, то, по мнению экономиста, сейчас он должен двигаться в коридоре 355-360 тенге. А в ноябре-декабре тенге начнет укрепляться, и вполне может дойти до 340-345, и к весне курс может стать еще ниже.

Он отметил, что и месяц назад и сейчас серьезные аналитики прогнозировали и прогнозируют к концу года равновесие в 340-350. Хотя текущий курс доллара и находится в районе 360. Даже если нефть начнет дешеветь, то примерный уровень останется тоже где-то в районе 340-350. То есть условно сейчас 345, а если нефть будет дешеветь, он сместится ближе к 350. Но все равно это выше, чем панические эмоциональные ожидания.

"Все эти слухи о долларе по цене 400 тенге я уже устал даже комментировать. Многие авторитетные аналитики прогнозируют 340-350 тенге за доллар. А то, что сейчас осенью происходит, я называю "сезонное обострение". То есть у нас каждый год в августе-сентябре возникают эмоции, паника и на этом фоне курс улетает вверх. Сейчас все эти настроения немного успокоились и тенге, грубо говоря, вернулся в текущее октябрьско-ноябрьское равновесие. Потом более или менее плавно тенге будет укрепляться, испытывая небольшие колебания. И еще раз повторю: то, что у нас осенью курс тенге переослаблен, то есть слишком высокий доллар это объективная данность. Есть постоянный длительный фактор сезонность. Поэтому я и раньше прогнозировал, что курс будет где-то в районе 345-350 к концу года. А на следующий год даже ближе к 340. При этом я учитывал психологический фактор августа-начала сентября и предполагал, что доллар будет в районе 360 тенге. Но он "улетел" к 380, потом упал до 350, а сейчас возвращается в 360. А если нефть так и будет расти, и условно к концу года поднимется до 85 долларов за баррель, то тогда и доллар может быть уже 340. Но на текущий момент влияние нефти не столь существенно. Даже если бы цена на нефть падала, доллар бы к 360 вернулся. Но сейчас нефть растет, но доллар опять же возвращается к 360 тенге", - объяснил А. Кусаинов.

То есть, по мнению аналитика, главный фактор сентября это "качели". Сначала тенге от равновесия ушел далеко вниз, потом вверх, а теперь возвращается к прежним значениям. На этом фоне ценовые движения по нефти далеки от реального влияния на формирование валютного курса. Поэтому не надо удивляться, если тенге, допустим, в ноябре-декабре будет укрепляться и двигаться в коридоре 340-350, а нефть при этом будет падать. То есть сейчас у нас тенге очень переослаблен, и его движение по отношению к доллару больше эмоциональное, чем привязанное к нефти.

Как отметил эксперт, все мы никак не можем привыкнуть к плавающему курсу тенге, а потому традиционно стараемся привязать его то к российскому рублю, то к нефти. На самом же деле нужно понимать, что в условиях свободного плавания курс тенге как бы вбирает в себя множество факторов. Это и курс рубля, и курс доллара, и цена на нефть, и политика ФРС, и многое другое. В результате влияние каждого конкретного фактора нивелируют другие. А потому если где-то вводятся санкции, падает или растет цена на нефть, происходят другие события в мире, плавающий курс тенге учитывает все эти комбинации и соответствующим образом реагирует на них.

Владимир Демидов

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