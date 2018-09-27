В Астане две молодые девушки за деньги сдавали чужие квартиры на популярных сайтах

Обеих подозреваемых в мошенничестве задержали полицейские. Суммы ущерба гражданам варьируются от 30 до 100 тысяч тенге.

Полицейские Астаны установили и задержали двух девушек в возрасте 18 и 19 лет, которые сдавали чужие квартиры через порталы "OLX" и "Крыша", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

Девушки размещали объявления о сдаче в аренду обустроенных, комфортных квартир в центре города за очень приемлемую цену. К объявлению прикрепляли фотографии жилья, которые действительно сдаются в аренду, но по совершенно другой стоимости и другими людьми.

При встрече с потерпевшими девушки представлялись риэлторами по недвижимости, либо хозяевами и, ссылаясь на занятость, передавали якобы ключи от квартир, чтобы квартиросъемщики посмотрели сами квартиру, при этом называли адреса. Однако, по указанному адресу арендаторы сталкивались с действительностью, что их обманули.

В рамках расследования установлена причастность указанных лиц к шести фактам в совершении аналогичных преступлении на территории Астаны. Сумма причиненного ущерба потерпевшими варьируется от 30 до 100 тысяч тенге.

Возможно число потерпевших может быть и больше по аналогичным фактам. В связи с чем, просим пострадавших обратиться в районный отдел полиции при УВД района "Алматы" города Астана по адресу: ул. Бөрілі 18 или по телефонам: 8 (7172) 972-888, 972-889, 972-900, 972-901, 972-883.

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