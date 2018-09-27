Движение по улице Айтматова в Астане будет ограничено

Строительно-монтажные работы будут проводиться с 27 сентября по 10 октября.

По улице Айтматова на участке от моста до шоссе Коргалжын будет частично ограничено движение автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города Астаны.

Строительно-монтажные работы будут проводиться с 27 сентября по 10 октября.

Вместе с тем в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщают, что в связи с проведением строительно-монтажных работ на вышеуказанном участке будет снижен скоростной режим до 40 километров в час.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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