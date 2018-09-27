Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Испанией вырос на 26,3%

В Астане состоялось 8-ое заседание казахстанско-испанской Межправительственной комиссии.

27 сентября 2018 г. в г. Астане состоялось 8-е заседание казахстанско-испанской Межправительственной смешанной комиссии по сотрудничеству в области экономики и промышленности под сопредседательством Вице-министра национальной экономики Казахстана Иргалиева Асета Армановича и Государственного секретаря по торговле Испании Шиана Маргарида Мендес Бертоло, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Комиссия является важным инструментом развития двусторонних отношений в торгово-экономической сфере.

В ходе мероприятия стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-испанского торгово-экономического сотрудничества, а также возможности расширения двустороннего сотрудничества.

Казахстанской стороной будут освещены инвестиционные и ГЧП проекты, которые могут стать наиболее перспективными для вложения инвестиций в экономику Казахстана.

В рамках Комиссии планируется проведение 5-го заседания Делового совета «Казахстан-Испания», деятельность которого направлена на продвижение двустороннего сотрудничества между бизнес-кругами двух стран. Деловой совет будет проведен под сопредседательством Председателя правления АО «НУХ «Байтерек» А. Арифханова и Президента компании «МАХАМ» Хосе Фернандо Санчес-Хунко.

По данным казахстанской статистики внешнеторговый оборот между Казахстаном и Испанией в 2017 году вырос на 26,3% и составил 1 млрд. 698,6 млн. долл. США (2016 г. - 1 млрд. 344,5 млн. долл. США).

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