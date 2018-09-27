В торгово-промышленной части столицы строится стационарный универсальный рынок

Строительство универсального рынка "DOSTYQ Market" ведется на территории примыкающей к шоссе Алаш.

Между аппаратом акима района «Байқоңыр» г.Астаны и ТОО «Ganador Group» подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Данное соглашение будет способствовать созданию условий для дальнейшего развития торговой деятельности в столице, сообщает Zakon.kz. со ссылкой на СМИ УВП Астана.

Встреча состоялась в рамках реализации поручения Главы государства разобраться со стихийными рынками в стране, и переноса их в крытые торговые центры, а также вступившего в силу постановления Правительства РК от 25 февраля 2016 года №111 "Об утверждении правил организации деятельности торговых рынков".

ТОО "Ganador Group" реализует проект "Строительство стационарного универсального рынка" общей площадью 62 000 м2.

Строительство универсального рынка "DOSTYQ Market" ведется в исторически сложившейся торгово-промышленной части столицы, на территории примыкающей к шоссе Алаш.

Возводимый стационарный универсальный рынок имеет свое предназначение для реализации продовольственных и не продовольственных товаров. Для этих целей объект будет обеспечен торговыми, административно-бытовыми, складскими помещениями, объектами общественного питания.

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